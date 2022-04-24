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Haberler Ekonomi Enginar bahçelerinde hasat telaşı sürüyor

Enginar bahçelerinde hasat telaşı sürüyor

24.4.2022

Enginar bahçelerinde hasat telaşı sürüyor

TÜRKİYE'DE enginar üretiminde ilk sırada bulunan İzmir'de hasat yoğunluğu yaşanıyor. Ülkenin yıllık 40 bin tonluk enginar üretiminin yüzde 29'u olan 11 bin 500 tonu İzmir'de gerçekleşiyor. Ağırlıklı olarak 'sakız' ve 'bayrampaşa' cinsi enginarlar tercih ediliyor. Enginar hasadı Nisan'da yoğunlaşıyor. Bölgenin coğrafi işarete sahip olan sakız enginarında hasat ay sonuna kadar sürerken, 'bayrampaşa' cinsi ise Haziran'a kadar toplanabiliyor. Enginar şu anda cinsine ve kalitesine göre tanesi 5 ila 10 lira arasında fiyatlandırılıyor.

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