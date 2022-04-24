İzmir Körfezi’ne marina geliyor

NARLIDERE Belediye Başkanı Ali Engin, bir süredir çalışmalarını sürdürdükleri Sahilevleri Marina projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. İzmir Körfezi'nde turizm ayağı için önemli bir gelir olacağını ifade eden Engin, bu yılın sonunda proje işlemlerinin biteceğini ve 2023 yılında da ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

2023'TE İHALE YAPILACAK

YAP, işlet, devret yöntemiyle yapılması planlanan bu proje için yatırım bedeli ise 100-150 milyon civarında. Engin, bu bölgeye marinanın gelmesiyle birlikte çevresindeki olası değişikliklere de değinerek detayları paylaştı. Sahilevleri'ndeki marina projesi için 1 yıl önce proje ihalesine çıktıklarını belirten Engin, bu yıl sonunda işlemlerin biteceğini belirterek "İşbirliği için herkese çok teşekkür ederiz. Proje ihalesi bitti, kurum görüşleri geldi. Bu aylarda ulaşım, altyapı koordinasyon kurulundan izin aldık, zemin etüdü yapacak gemi geliyor. Yaklaşık 15 yerde zemin etüdü yapılacak. Tahmin ediyorum bu yılın sonunda proje ve ruhsat işlemleri bitecek. Yap, işlet, devretle ihaleye çıkacağız. Biz bu modele karşı değiliz. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. Önemli olan hizmetin, yatırımın yapılması. Tabii devleti, belediyeyi zarara uğratmamalısınız. Gerçekçi, yarışmacı bir fiyatla ihaleye çıkacağız. Önümüzdeki yıl yani 2023 yılında da ihaleye çıkmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.