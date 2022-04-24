İzmir’den iki yıl sonra Samos’a feribot kalktı

KOVİD-19 salgını nedeniyle yapılamayan İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki feribot seferleri, 2 yıl aradan sonra dün yeniden başladı. Pandemi nedeniyle ara verilen Seferihisar- Samos feribot seferlerinde 'Gönül' isimli feribot 182 yolcusuyla sabah saat 08.00'de Sığacık'tan Samos'a hareket etti. 2 yılın ardından düzenlenen ilk sefer için heyecanlı olduklarını söyleyen feribotun kaptanı Öznur Aydost, "Pandemiden 2 yıl sonra yeniden Seferihisar'dayız. Yolculuğumuz 2 saat sürecek. İlk misafirlerimiz, çok heyecanlıyız" dedi.