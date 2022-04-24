Jeotermalden elektrik üretiminde Ege önde

TÜRKİYE'NİN jeotermal enerji kapasitesi 6 ilde bulunan santrallerle 1676 bin megavata çıkarken, kurulu gücün yüzde 98'inin bulunduğu Ege Bölgesi, en yüksek kapasiteye sahip bölge olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mart sonu itibarıyla 100 bin 334 megavata, jeotermal enerjinin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 1.67'ye çıktı. Jeotermal enerji, yerin derinliklerinde birikmiş ısı ve basıncın oluşturduğu sıcaklıklarla içinde farklı elementler içeren sıcak su, buhar gibi akışkanların yarattığı enerji olarak tanımlanıyor.