Kamulaştırma davasında İnciraltı’na değer biçildi

İnciraltı mülk sahipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni mahkemede karşı karşıya getiren 'kamulaştırma' davasında karar çıktı. Sonucu sosyal medyadan paylaşan İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, 2022 yılı itibariyle İnciraltı'nda plansız 1 metrekare alan için 10 bin 485 liralık tutar belirlendiğini ve Büyükşehir'in kullandığı alanların kamulaştırma ücretleri ve faiz tutarını mülk sahiplerine ödenmesine karar verildiğini duyurdu. Geçmiş yıllarda yol gibi alan ihtiyaçları nedeniyle kamulaştırma yapmadan çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ile mülk sahipleri karşı karşıya gelmişti. Yargıya taşınan konuda mülk sahipleri arsaların metrekare ücretinin belirlenmesi yönünde taleplerini mahkemeye iletirken, 'el koyma' davasında karar çıktı.