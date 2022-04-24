Otobüs ve minibüs dış satımı yüzde 20.8 arttı

Türkiye'den Ocak- Mart döneminde 57 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği bilgilerine göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 20.8 arttı. Bu süreçte en fazla dış satım yapılan ülke olan Fransa'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 27.17 artış kaydetti. Fransa'ya geçen yılın Ocak-Mart döneminde 31 milyon 735 bin dolar olan ihracat, 2022'nin aynı döneminde 54 milyon 638 bin dolara çıktı.