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Haberler Ekonomi Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alımı yapmak üzere ilan açtı.

24.04.2022, 10:28

Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversiteye "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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