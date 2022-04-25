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Haberler Ekonomi Balıkesir Karesi’de icradan satılık daire

Balıkesir Karesi’de icradan satılık daire

T.C. Balıkesir 1.İcra Dairesi tarafından Balıkesir Karesi Toygar Mahallesi'nde 110 m² daire icradan satılacak.

25.04.2022, 10:58

Balıkesir Karesi’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre: Balıkesir İl, Karesi İlçe, 10634 Ada, 5 Parsel, TOYGAR Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Toygar Mahallesi, Ada: 10634, Parsel:5?de, Ana taşınmaz alanı: 2844,11 m2, Ana taşınmaz niteliği: Bahçeli bodrumlu bir zemin üç normal katlı apartman olarak kayıtlı taşınmazda kat mülkiyeti kurulmak suretiyle ayrılan, 1/32 Arsa Paylı, A Blok Zemin Katta (2) nolu bağımsız bölüm Mesken? dir. Maliki: dosyamız borçlusu dır. Hissesi: Tam dır. Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Toygar Mahallesi, Ada: 10634, Parsel:5?de bulunan taşınmaz Karesi İlçesi, 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar planında, Konut Alanında; Kat adedi: 4, Ayrık nizamlı yapılaşma izni almaktadır. Ön bahçe mesafesi: 5.00m.Yan bahçe mesafesi: 3m. Arka bahçe mesafesi: Kat adedi+1m. dir. Taşınmaz, Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Toygar Mahallesi, 23154.(341)Sokakta, kapı no: 8 adresindeki A blokta, zemin katta (2) nolu bağımsız bölüm dairedir.

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