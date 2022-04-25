  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bayramda Çeşme’de en düşük konaklama bin TL

Bayramda Çeşme’de en düşük konaklama bin TL

25.4.2022

Bayramda Çeşme’de en düşük konaklama bin TL

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bayram tatiline sayılı günler kala rezervasyon oranlarının yüzde 60'ın üzerine çıktığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Alaçatı otelleri ve butik otel olarak tabir edilen benzeri nitelikli otel hizmetlerinde konaklama 1000- 1200 lira. Üst kategoriye çıkıldığında bu rakam 1500-2000 arasında seyrediyor. 5 yıldızlı otellerde kalmak isteyen konuklarımız da 2500-3000 lira arası gecelik fiyat ödeyecekler" dedi.

FOÇA'DA ODA KAHVALTI
TATİL seçeneklerinin farklı destinasyonlara göre değiştiğini aktaran Demir, "Antalya'ya milyonun üzerine turist geliyor. Antalya'daki oteller, şehir merkezine uzak olduğu için her şey dahil konaklamalar tercih ediliyor. Bodrum'a doğru 'yarım pansiyon' dediğimiz kahvaltı ve akşam yemeği daha etkili satılıyor. Çeşme, Ayvalık ve Foça'da ise oda-kahvaltıya, hatta kahvaltı da dahil olmadan yalnızca konaklamaya yöneliş öne çıkıyor" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA