Bayramda Çeşme’de en düşük konaklama bin TL

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bayram tatiline sayılı günler kala rezervasyon oranlarının yüzde 60'ın üzerine çıktığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Alaçatı otelleri ve butik otel olarak tabir edilen benzeri nitelikli otel hizmetlerinde konaklama 1000- 1200 lira. Üst kategoriye çıkıldığında bu rakam 1500-2000 arasında seyrediyor. 5 yıldızlı otellerde kalmak isteyen konuklarımız da 2500-3000 lira arası gecelik fiyat ödeyecekler" dedi.

FOÇA'DA ODA KAHVALTI

TATİL seçeneklerinin farklı destinasyonlara göre değiştiğini aktaran Demir, "Antalya'ya milyonun üzerine turist geliyor. Antalya'daki oteller, şehir merkezine uzak olduğu için her şey dahil konaklamalar tercih ediliyor. Bodrum'a doğru 'yarım pansiyon' dediğimiz kahvaltı ve akşam yemeği daha etkili satılıyor. Çeşme, Ayvalık ve Foça'da ise oda-kahvaltıya, hatta kahvaltı da dahil olmadan yalnızca konaklamaya yöneliş öne çıkıyor" dedi.