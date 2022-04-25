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Haberler Ekonomi Cezaevinde üretimi infaz koruma devraldı

Cezaevinde üretimi infaz koruma devraldı

25.4.2022

Cezaevinde üretimi infaz koruma devraldı

İZMİR'DEKİ Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümlüler izne gönderilince, hayvancılık başta olmak üzere birçok iş kollarındaki üretimi infaz koruma memurları, kapalı cezaevinden gönüllü gelen hükümlülerle gerçekleştiriyor. Foça'da 20 bin dönüm arazide kurulan 2 bin hükümlü kapasiteli Açık Ceza İnfaz Kurumu, hükümlülerin meslek öğrenmesi için çalışmalar yürütüyor. Mobilya, demir, tabela, döşeme ve hayvancılık dahil 60 iş kolunda faaliyet yürütülen cezaevinde, hükümlülerin izne gönderilmesinin ardından, hayvancılık ve demir atölyelerinde üretimi sürdüren cezaevinde, bu kez devreye infaz koruma memurları girdi.

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