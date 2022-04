‘İzmir, inanç turizmi fırsatını iyi kullanmalı’

İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Macit Şaşzade, Haftabaşı Sohbetleri'nin konuğu oldu. İnanç turizminde potansiyeli yüksek olan şehrin bunu iyi kullanması gerektiğini söyleyen Şaşzade, İzmir ve Ege turizminin gelişmesi konusunda yapılması gerekenleri anlattı.

- İzmir Turist Rehberleri Odası'nın çalışmalarından bahseder misiniz?

Bünyemizde 1156 üye bulunuyor.

Türkiye genelinde ise 13 oda ve toplam 12 bine yakın turist rehberi var. Türkçe'nin yanında 40 yabancı dile hizmet vermektedir. Turizm Bakanlığı, Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile işbirliği içindeyiz. İzmir'in ve Türkiye'nin daha iyi tanıtılması için çalışmalar yaptık. UNESCO'nun değerleri İzmir için büyük bir kazanç ve onların ön plana çıkması için çalışıyoruz.



İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile kentin tanıtımıyla ilgili yeni destinasyon çalışmaları yapılıyor, 60'tan fazla destinasyon da yazıldı.

Rehberlerimiz salgında işsiz kaldılar. Bu dönemde ciddi bir destek alamadık. Sanayi ve ticaret odalarına, ihracatçılar birliğine ve OSB kurumlarına, yurtdışından gelen misafirlerimize eşlik edebilirler diye yazılar yazdık ve talepler geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bizim rotalarımıza ek rotalar ekledi.

Bu sene için 280 tur belirlendi. Biz adil olması açısından tur programlarını 1156 üyemiz arasından liste hazırladık ve Büyükşehir Belediyesi Turizmi Dairesi'ne gönderdik. Aynı zamanda rehberlerin yetişmesi ve uzmanlaşmasıyla ilgili eğitim seminerleri düzenliyoruz.

- İzmir'in inanç turizmi açısından ciddi bir potansiyeli var. Bunu ön plana çıkarmak için neler yapmalıyız?

İzmir'in burada çok ciddi bir kazancı var lakin bundan biraz ürkülüyor. Bundan kaçmamamız gerekiyor. Yedi Kiliseler yani İncil'de de adı geçen Selçuk (Efes), İzmir (Smyrna), Bergama (Pergamon), Salihli (Sardes), Alaşehir (Philadelphia), Denizli (Laodicia), Akhisar (Thyateira) kiliseleri ve Meryem Ana gibi bir örnek dünyanın hiçbir yerinde yok.



Havra bölgesi kadar değerli bir şehir yok. Şu sıralar gastronomi turizmi ön plana çıkarılıyor fakat Yunanistan maalesef öne geçti. Biz de farklılıklarımızı öne çıkarmalıyız. İzmir'in markalaşması için öncelikle UNESCO'yu ön plana çıkarması gerekiyor. Bizim kuzeyimizde Bergama, güneyimizde ise Efes var. Bunlar inanılmaz değerler. Selçuk'a girerken 'UNESCO şehrine hoş geldiniz' ibareleri koymalarını önermiştim. Böyle çok fazla örnek verebilirim ama maalesef bunlar dinlenmiyor. Ruhani bir sebep için ziyaret gerçekleştiren gruplar, tur planlarını en son iptal edenlerdir.

- İnanç turizmini iyi kullanırsak şehrimiz için avantajları neler olur?

Biz yıllardır 1 milyon 100 bin turisti geçemedik. Yılsonuna doğru ülkemize yaklaşık 40 milyon turist geleceği öngörülüyor. Burada İzmir'e düşen pay nedir? Turistlerin yüzde 40'ı Antalya, diğer yüzde 40'ı ise İstanbul'a gidiyor. Ege Bölgesi maalesef bu konuda nasibini alamıyor. Bizim bu potansiyeli kullanmamız için öncelikle diğer ülkelerde olanları değil, kendi ülkemize ve şehrimize has olanı pazarlamamız gerekiyor. Bize has olanı iyi kullanırsak, diğer alanlar da gelişecektir.



Tarihin başlangıcından beri pagan tapınaklar için insanlar seyahat etmişler. Bu ziyaretler ise o bölgelerin gelişmesini sağlamış.

Bir yerde inanç varsa oranın çekim gücü çok olur. Bu potansiyeli kullanırsak eğer İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin turizmden alacağı pay her geçen yıl katlanarak artacaktır.

MERT ALPDÜNDAR