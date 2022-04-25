İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, Taşınmazın Özellikleri : İzmir ili Karşıyaka ilçesi Soğukkuyu mahallesi 9214 ada 7 parsel Zeminde üç dükkan bulunan Beş katlı 9 daireli kargir apartman 3 kat 7 nolu bağımsız bölüm yaklaşık alanı 100,00m2. Taşınmaz 3+1 olup mutfak, banyo, tuvalet, hol antre ve 3 adet balkon bölümlerinden ibarettir. Ayrıca küçük tuvaleti mevcuttur. Dış doğramalar ahşap panjur iç doğramalar ahşap üzeri yağlı boyadır. Giriş kapısı ahşap üzeri yağlı boyadır. Doğalgaz kapıya kadar gelmiş, ancak daireye bağlanmamıştır. Soba ısıtmalı, asansörsüzdür. Karşıyaka merkezine, kaymakamlığa, Naldöken metro istasyonuna yakın konumda." denildi.

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