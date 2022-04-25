KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs kredi tarihleri ne zaman?

KYK burs ve kredileri ne kadar? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? soruları bayram yaklaşırken öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ayın 6'sı ve 10'unda yatan KYK ödemelerinde tarih değişti. Peki KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri belli mi? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğrencilerin merakla beklediği KYK bursu ile ilgili Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Erdoğan, KYK burslarının ayın 25'inden itibaren yatırılacağını belirtti.

Başkan Erdoğan konuyla ilgil yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız."

KYK BURSU NE KADAR?

KYK bursu lisans, yüksek lisans ve doktoraya göre değişkenlik gösteriyor.

KYK LİSANS ÖĞRENCİLERİ: 850 TL

KYK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ: 1700 TL

KYK DOKTORA ÖĞRENCİLERİ: 2550 TL