Muğla Ortaca’da icradan satılık bahçeli dubleks

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre: Muğla İl, Ortaca İlçe, 4834 Parsel, Arıkbaşı Mahalle/Köy, tarla vasfındaki taşınmaz, 11/11/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Ortaca İlçe merkezine 12 km, Dalaman Havaalanına 25 km,denize 10 km, çarşı merkeze yürüme mesafesindedir. Taşınmaz Dalyan mah. Sulungur Cad. Arıkbaşı mevkii Ortaca/Muğla adresindedir. Çevresinde narenciye bahçeleri, 2 katlı bahçeli ve yüzme havuzlu lüks dubleks meskenler olup yapılaşma düzgündür. Taşınmaz üzerinde 302,00 m2 büyüklüğünde betonarme karkas 4B yapı sınıfı ikiz villa olarak kullanılan bina, bu ikiz evlere ait iki adet 54 m2 büyüklüğünde 4B yapı sınıfı 30m2 büyüklüğünde 2A yapı sınıfı depo, parsel çevresini çevreleyen bahçe duvarı ve yanları açık sundurma şeklinde yapılmış 2 adet çatılı araba garajı vardır. Bu yapılardan konut olarak kullanılan 302 m2 büyüklüğündeki bina; bina 2 bağımsız bölüm olarak kullanılan, lüks malzemeler kullanılarak yapılmış, kısmen doğal taş kaplamalı çatılı, dış cephesl sıvalı ve boyalı doğramaları beyaz renk PVC ve yer yer de antrasit rengi PVC doğrama kullanılmış, binanın zemin katında 1 açık mutfak,salon,2 yatak odası,1 genel banyo, üst katında 2 yatak odası,1 genel banyo, 1 ebeveyn banyo, iç duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, zemin kaplaması 1.sınıf seramik kaplama,tüm banyo seramık ve vitrifiyeleri 1.sınıf malzemeden, iç kapıları hazır lake boyalı kapı, mutfak dolapları lake boyalı mdf lam malzeme kullanılarak yapılmış büyük teraslı bir yapıdır.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...