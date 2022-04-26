Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiye tarihi..

Emeklilerin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Yılda 2 kere dini bayramlarda verilen ikramiyelerin ilki için geri sayım başladı. Peki 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesinin tarihi belli mi? İkramiyeyi kim ne zaman alacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağı açıklandı.

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan'da ödeneceği kaydedildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı.