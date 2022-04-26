  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi E-ticaret’te taklit ürün satışı engellenecek

E-ticaret’te taklit ürün satışı engellenecek

26.4.2022

E-ticaret’te taklit ürün satışı engellenecek
TİCARET Bakanlığı E-Ticaret hakkında düzenleme yapıyor. Pazar yerlerine bazı yeni kriterler getirilecek. Piyasadaki rakipleri dışlayıcı tanıtım faaliyetlerinde bulunulamayacak. E-ticaret pazar yerlerinin elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. E-ticaret pazar yerlerinin faaliyet alanları belirlenecek ve sektörün orantılı şekilde büyümesi sağlanacak. Taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler engellenecek. Satıcılar sadece bir e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak. E-ticaret pazar yerleri satıcıları belirli bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamayacak. E-ticaret pazar yerleri ve satıcılar arasındaki sözleşmelerde haksız şartlara yer verilemeyecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA