İmar barışıyla devlet 26.1 milyar kazandı

Hükümet, imar barışıyla mülkiyet, imar, ruhsat sorunu yaşayan milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü. İmar barışıyla 7 milyon 142 bin bağımsız bölüm (5 milyon 902 bin konut, 1 milyon 140 bin adet ticari) için yapı kayıt belgesi alınırken, devletin kasasına giren tutar 26 milyar 152 milyon liraya ulaştı. Kayıt belgesi alan binaların yıkım kararı durduruldu. Tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşların sorunları da çözüldü, cezalar iptal edilerek, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılıyor.

BELGEYİ ALANA HÜVİYET

Türkiye genelinde uygulamaya konulan imar barışı kapsamında alınan kayıt belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi kayıtlarına girdi. Elektrik, suyu olduğu halde tapuda arsa olarak görünen binalarda yaşanan sorunlar da tek tek çözülüyor. Başvuruda bulunanların konutun mülkiyet, imar, ruhsat sorunu çözülürken, kayıt belgesi alınan evlerde tapu gibi hüviyet oluşturuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına ilişkin soruları yanıtladı, düzenlemenin 31 Aralık 2017 öncesi yapılan ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması, imar barışının sağlanması amacı taşıdığını, genişletilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Bakan Kurum, 2 milyon 119 bin 947 adet yapı kayıt belgesi alındığını ve toplam 26 milyar 152 milyon 390 bin lira kayıt bedeli tahsil edildiğini açıkladı. Yapı kayıt belgesinin Aralık 2017'den önceki yapılar için alındığını anımsatan Bakan Kurum, bu tarihten sonraki ruhsatsız yapıların imar barışı kapsamına alınmasının söz konusu olmadığını belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TAM GAZ SÜRÜYOR

KENTSEL dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konuta ilişkin çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümü gerçekleştirilerek, 12 milyon kişinin can, mal güvenliği emniyet altına alındı. Bakan Kurum, 2023 yılında Türkiye'de deprem riski olan bölgelerde kentsel dönüşüme girmeyen tek bir bina kalmayacağını vurguladı

ABONELİKLER YENİDEN YAPILDI

BAKANLIK, yapı denetim belgesindeki beyanları geçerlilik açısından tek tek denetliyor ve usulsüz olanlar iptal ediliyor. İncelemelerde Google Earth, Atlas uygulaması, Coğrafi Veri Servis Havuzu'ndan elde edilen görüntüler delil kabul ediliyor. Uydu görüntüleri yapının bu tarihten sonra yapıldığını net kanıtlıyorsa iptal için somut belge olarak kullanılıyor. Tersi halinde vatandaşın beyanı esas alınıyor ve bu tarihten önce yapıldığı kabul ediliyor. Başvuruda bulunanların konutun mülkiyet, imar, ruhsat sorunu çözülürken, kayıt belgesi alınan evlerde tapu gibi hüviyet oluşturuldu. Kayıt belgesi alan binaların yıkımı durduruldu. Tapu kayıtlarında arsa göründüğü için abonelik alamayan vatandaşların sorunları da çözüldü.

HAZAL ATEŞ