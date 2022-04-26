İşsizlik sigortası ödemeleri 29 Nisan’da

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022'de yapılacak 2022 yılı Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da yatırılacağını duyurdu. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, "İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da hesaplara geçeceğiz" dedi. Emeklilerin bayram ikramiyeleri ise yarın ve 29 Nisan tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak.

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