Lüks villalarda tatil doluluğu yüzde 90

RAMAZAN Bayramı tatili için haftalığı 10 bin ile 110 bin lira arasında değişen lüks villalar, büyük ilgi görüyor. Günler öncesinden yüzde 90'ı dolan villalar, pandemi döneminde de izole tatili tercih edenlerden rağbet görmüştü. Antalya'nın Kaş ilçesi ve Kalkan bölgesindeki deniz manzaralı, eşyalı, havuzlu ve lüks binlerce villada doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Erken rezervasyonlarla haftalık ya da aylık uygun fiyatlara kiralanan lüks villaların oda sayısı fazla olunca birkaç aile ya da arkadaş grubu aynı yerde tatil yapabiliyor. Kalabalık grup ya da ailelerin tercihi halinde otellere göre avantajlı olan villaların fiyatları haftalık 10 bin ile 110 bin arasında değişiyor.

DİĞER