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Haberler Ekonomi Balıkesir Çevre Yolu için ihale müjdesi

Balıkesir Çevre Yolu için ihale müjdesi

27.4.2022

Balıkesir Çevre Yolu için ihale müjdesi
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, kent merkezinden geçecek Balıkesir Kuzey Batı Çevre Yolu'nun ihalesinin kısa süre içinde yapılacağı müjdesini verdi. Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi, Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun sözü ve Yücel Yılmaz başkanımızın takip ve talimatları gereği; Balıkesir'imizin yeni can damarı olacak, Terminal Kavşağından Üçpınar'a oradan Edremit rampasına bağlanan yeni Kuzey Batı Çevre Yolu'nun bayram sonrası ihalesi yapılacak. Yine kısmetse bu yaz aylarında da, temelinin atılması en büyük hedefimiz. 950 milyon Türk lirasına mal olacak gerçekten çok büyük bütçeli bir yatırım. Edremit- Zeytinli kavşağından sonra, Akçay kavşağı projemizin de onayını aldık" diye konuştu.■ SUAT SALGIN
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