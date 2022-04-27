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Haberler Ekonomi Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bayramı tatili nedeniyle KGM sorumluluğundaki otoyollar ile köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Yapişlet- devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Vatandaşlar, İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden bayram süresince ücretsiz yararlanabilecek.

27.4.2022

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

RAMAZAN Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Nisan Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 5 Mayıs Perşembe saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yapişlet- devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00'dan 4 Mayıs Çarşamba gün sonuna kadar (bayram süresince) ücretsiz yararlanabilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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