Bergama Serbest Bölgesi için kritik imzalar atıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'in 3'üncü serbest bölgesi olacak olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi için imzaların atıldığını duyurdu. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu'nun imzaladığı belgeye göre Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ni kurma ve işletme yetkisi 30 yıl süreyle BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi'ne verildi. Sözleşmeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dağ, "Sözleşmenin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını niyaz ediyorum" dedi. Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

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