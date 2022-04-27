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Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

27.04.2022, 09:34 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022, 09:35

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 154 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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