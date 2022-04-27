Perakendedeki oyuna müdahale

REKABET Kurumu, dondurulmuş konserve gıdadan şekerlemeye, yemeklik yağdan çamaşır deterjanlarına kadar bütün hızlı tüketim malları perakendeciliğine ilişkin sektör incelemesini tamamladı. Ön raporda, hızlı tüketim malları perakendeciliği pazarındaki yoğunlaşmanın hızla arttığı, 4 teşebbüsten 3'ünün indirim market olduğu ve özel markalı ürün ağırlığının diğerlerinden daha fazla olduğu tespiti yapıldı.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Raporda, perakendecilerin alıcı gücünü kötüye kullanmasının engellenmesi için yasal düzenleme, bağımsız idari otoriteye ihtiyaç bulunduğu vurgulandı. Kurum, nihai raporunu da Bayram'dan sonra açıklayacak.

Rekabet Kurumu'nun raporunda, özel markalı ürünlerin küçük ve orta ölçekli üreticiler ya da çiftçiye ürettirildiği belirtilerek, "Teşebbüslerin alıcı gücünü kötüye kullanmadığının garanti altına alınması, marketler arasındaki rekabete de olumlu yansıyarak fiyatların düşmesine katkı sağlayacaktır" denildi. Raporda, perakendecilerin çeşitli isimler altında tedarikçilerden bedel aldığı, sözleşmede tek taraflı değişiklikler yaptığı tespitleri de yer aldı. Teşebbüslerden ilk 4'ünün pazar payının arttığı, yerel ve küçük marketlerin ise pay kaybettiği vurgulanırken, perakendecilerin çeşitli isimler altında tedarikçilerden bedel almasının haksız rekabet oluşturduğu bildirildi.