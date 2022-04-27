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Haberler Ekonomi Yumurta ve muzun turşusunu yaptı

Yumurta ve muzun turşusunu yaptı

27.4.2022

Yumurta ve muzun turşusunu yaptı

AYDIN'DA 55 yıllık turşucu Hüseyin Nurlu tarafından hazırlanan yumurta ve muz turşuları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her şeyin turşusunun kurulabileceğini ve bu konuda kendine güvendiğini belirten Nurlu, "İnsandan turşu yaparım" dedi.

Efeler ilçesinde eşi Güldane Nurlu ile birlikte açtıkları turşucuda farklı lezzetleri Aydınlılarla buluşturan Hüseyin Nurlu, genellikle lahana, biber ve salatalıktan yapılan turşulara alışkın olan vatandaşların muz ve yumurta turşusunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemediğini söyledi. Nurlu, "Her turşuyu aynı salamuradan yapamazsınız. Turşu işinde rakip tanımam" dedi. ■ İHSAN KARATAŞ

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