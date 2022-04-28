Anne oğul babaanne tarifiyle geleneksel ekmek üretiyor

DÜZCE'DE anne ile oğlunun siyez unundan ürettiği ekşi mayalı ekmekler, uzun süre tok tutma, taze kalma ve besleyici özellikleriyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Babaannesinin tarifini kullanan Emine ile oğlu Emre Yüksel'in pişirdiği ekmekler paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Ekşi mayalı ekmekler, sade, cevizli, fındıklı, çekirdekli ve pelemir otlu çeşitleriyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kertendüz köyündeki fırını, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle kent merkezinde modern işletmeye dönüşen Emine Yüksel, uzun yıllar Viyana'da yaşadığını, ekoturizm uzmanı olduğu için köylerde geleneksel tatlar ve ekmekle ilgili çalışmalar yaptığını anlattı. KOSGEB'den aldıkları destekle üretim anlamında büyük adımlar attıklarını ifade eden Yüksel, "Devletin bize verdiği destekle istediğimiz noktada olduğumuzu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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