Bitkisel atıklarla boya için doğal pigmentler imal etti

SİVAS'TA bitkisel atıklardan doğal renkler elde eden yüksek kimyager Nuri İmeryüz, yaklaşık 4 milyon litre yıllık satış hacimli pigment sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kimya Bölümü mezunu 38 yaşındaki İmeryüz, yüksek lisans tezini tamamlayıp Türk Patent ve Marka Kurumuna ulusal patent başvurusunda bulundu. İmeryüz, Nisan 2021'de de KOSGEB'den 272 bin lira hibe desteği alarak SCÜ bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Teknokent'te Ar-Ge çalışmalarına başladı.

Soğan kabuğu, ceviz kozası ve kırmızı lahana ile çalışmaya başladıklarını belirten yüksek kimyager İmeryüz, patentini de aldığı, "iç-dış cephe boyalarının doğal pigmetnlerle renklendirilmesi" çalışmasıyla piyasadaki kimyasalların 7'de biri maliyetle, aromatik ve antiviral pigmentler elde etti. İmeryüz, "Örneğin kırmızıyı kökboya, sarıyı zerdeçal, maviyi çivit bitkilerinden elde ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarıyla şu anda 12 renk pigmenti elde ettik" dedi.