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Haberler Ekonomi Emeklilere zamda iki formül masada

Emeklilere zamda iki formül masada

28.4.2022

Emeklilere zamda iki formül masada

İKİ milyona yakın emeklinin gözü yılın başında yüzde 65 oranında zamla 2500 liraya çıkan en düşük emekli aylığındaki yeni zamma çevrildi. En düşük emekli aylığına zamda seyyanen ya da 6 aylık enflasyon oranında olmak üzere iki formül masada.

Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyonun (% 34.62) dikkate alınması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 365 liraya çıkacak. Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz'da sürprizimiz olacak, en düşük emekli aylığı artacak" diyerek verdiği müjdeli haberin ayrıntılarını Pazar günü açıklayacak.
HAZAL ATEŞ

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