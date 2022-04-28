İki ünlü işadamından Hilton içinde yatırım

İZMIR'IN Çankaya semtinde kapanan Hilton Oteli'nin bulunduğu ve aylardır boş olan binada ilk parça satış yapıldı. Eski Hilton Oteli binasının bulunduğu gökdelen içinde ünlü işadamı ve spor yorumcusu Ömer Üründül ve ailesine ait olan ve Fame City isimli eğlence merkezinin bulunduğu 7-8 bin metrekarelik kısım, İzmirli ünlü işadamı Miray İnşaat'ın sahibi Haydar İnaç ile halen Batıçim Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten işadamı Sabit Aydın tarafından satın alındı. İki iş adamı, diğer yandan Çeşme'de Swissotel Residences projesi yatırımını da sürdürüyor.

Yeni Asır'a konuşan Haydar İnaç, "Fame City'nin bulunduğu alanın tamamını aldık. Tapu devri yapıldı. Teslim alınca burası için bir proje çalışması yapacağız. Ne yapacağımıza henüz karar vermedik. İzmirli bir grup olarak atıl yeri ekonomiye kazandıracağız. Bu açıdan mutluyuz" dedi. İnaç, işadamı Sabit Aydın'la yürüttükleri Çeşme projesiyle ilgili olarak da, "Orada otel seneye açılacak. Ancak rezidans kısmını bu yıl içinde teslim etmeyi düşünüyoruz" bilgisini verdi.

ERHAN GÜLENÇ