İŞKUR’un hibe katkısı ile hayvancılığa başladı

AYDINLI Hüseyin Özkan, Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR) engelli ve eski hükümlülere sağladığı destekten faydalanarak kendi işletmesini kurdu. Özcan, 25 koyun ve 1 koç ile hayvancılık yapmaya başladı. Aydın İŞKUR, hibe destekleriyle hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma projelerinden birini hayata geçiren Efeler ilçesinde yaşayan Hüseyin Özkan, 53 bin 400 lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Hayvancılık işinde uzun süredir deneyimi olan Özkan, bu işi severek yapacağını, insanın sevdiği işi yapmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Tecrübesini İŞKUR'un hibe desteğiyle birleştirdiğini dile getiren Özkan, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. En umutsuz olduğum zamanda yanımda olup evime yeniden ekmek götürmeme vesile olan yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE