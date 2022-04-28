Uşak Belediyesi, ata tohumuna sahip çıkıyor

Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye bünyesinde kurulan serada çiçeklerin yanı sıra domates ve biber gibi yenilebilir bitkileri de ata tohumu kullanarak toprakla buluşturuluyor.

KENDİMİZ YETİŞTİRDİK

Karaağaç mahallesinde sera projesini başlatan Uşak Belediyesi; gençlerin de katıldığı özel bir etkinlik düzenledi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da katılımıyla peyzaj bitkilerinin yaşayıp yeşereceği toprağa kavuştuğu transfer işlemini gerçekleştiren lise ve üniversite öğrencileri keyifli anlar yaşadı. Uşak Belediye Başkanı Çakın, "Daha önceleri mevsim bitkilerimizi farklı noktalardan tedarik ediyorduk. Bu sene çiçekleri artık kendimiz üretmeye başladık. Seramızda yetiştirdiğimiz çiçeklerimizi şehrimizin sokaklarıyla buluşturacağız, aşıklar şehrini rengarenk çiçeklerle donatacağız" diye konuştu.

Sera sayesinde ata tohumu gibi bir değere de sahip çıktıklarını vurgulayan Başkan Çakın sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğal ve sürdürülebilir tarımın bir simgesi olan ata tohumuna sahip çıkıyor ve sürekliliğini sağlayabilmek umuduyla onları toprakla buluşturuyoruz. Geçmişten aldığımız ve günümüz koşullarında çok önemli bir hal alan bu miras, gelecekte çok daha önemli olacak. Gelecek nesli bundan mahrum bırakmamak, ata tohumuna sahip çıkmak ve yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz."

BAŞKAN ÇAKIN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

SERADAKI transfer işleminde yer alan öğrenciler, peyzaj bitkileri üretimi ve ata tohumunun sürekliliğini sağlamaya yönelik girişim ve çabaları nedeniyle Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkür etti. Başkan Çakın, gençlere derslerinde, belediye personeline ise çalışmalarında başarılar diledi.

MURAT ŞENBAKLAVACI