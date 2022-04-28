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Haberler Ekonomi Yeşil dostu teknoloji ödül getirdi

Yeşil dostu teknoloji ödül getirdi

28.4.2022

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Kadırgan'a "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülü getiren, güneş enerjisini tutan nano kaplamalı yüzey teknolojisi; mekanların, seraların ısıtılmasında ve gıda sektöründe kullanılırken savunma sanayisinde de kullanım potansiyeli taşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda "Akademi 2020" ödülü Prof. Dr. Figen Kadırgan'a verildi.

ÜLKEMİZ ÇOK ŞANSLI
Geliştirdiği nano kaplamalı yüzeyin, yeşil ısı teknolojisine getirdiği yenilik nedeniyle ödüle layık görülen Kadırgan'ın buluşu, şimdiye kadar mekanların ısıtılmasında, tarımda, gıda sektöründe kullanılırken, yeşil ve doğa dostu enerjiyi daha uygun maliyetlerle ulaşılabilir kılıyor. Ar-Ge şirketi Selektif Teknoloji'yi 2009 yılında kurup KOSGEB'e ilk destek başvurusunu yaptıktan sonra İTÜ Arıkent'te çalışmalarını sürdüren Kadırgan, "Güneş enerjisinden elektrik üretilmesi üzerinde duruluyor. Oysa ülkemiz ısıyı güneşten verimli bir şekilde elde etme açısından da son derece şanslı bir konumda" dedi.

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