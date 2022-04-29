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Haberler Ekonomi 1 milyon mükellef nefes alacak

1 milyon mükellef nefes alacak

29.4.2022

1 milyon mükellef nefes alacak
İŞ dünyasının KDV iadelerinde yaşadığı sorunlar kökten çözülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan düzenleme ile "yüklenilen vergi iadesi" yöntemi sona ererken, "satış bedelinin belli bir oranı" kadar KDV iadesi için ilk adım atıldı. KDV iadesinde sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs'tan itibaren yaşama geçiyor.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV'de basitleştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslağı kamuoyu ile paylaştı. KDV iadesinde ilk yöntem değişikliği sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar için gerçekleştirildi. ■ HAZAL ATEŞ
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