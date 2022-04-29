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Haberler Ekonomi Almanya’da enflasyon son 40 yılın zirvesinde

Almanya’da enflasyon son 40 yılın zirvesinde

29.4.2022

Almanya’da enflasyon son 40 yılın zirvesinde
ALMANYA'DA nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Buna göre enflasyon, yüzde 7.4 ile son 40 yılın en üst seviyesinde. Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar sonrasında enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, Almanya'da enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıkmasına neden oldu. Ülkede benzer yükseklikte enflasyon rakamı, en son 1981 yılındaki Körfez Savaşı nedeniyle kaydedilmişti. Ekonomistler, 2022 için yüzde 6.1'lik ortalama bir enflasyon oranı beklerken, Rusya'dan enerji ithalatının durması halinde önümüzdeki birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli rakamların da mümkün olabileceğine işaret ediyor.
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