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Haberler Ekonomi Denizli son 20 yılda ihracatını 11 kat artırdı

Denizli son 20 yılda ihracatını 11 kat artırdı

29.4.2022

Denizli son 20 yılda ihracatını 11 kat artırdı
TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Denizli'nin son 20 yılda ihracatını 11 kat artırdığını söyledi. Denizli Sanayi Odası'nın düzenlendiği İş İnsanlarıyla İstişare toplantısına katılan Bakan Muş, "Denizli'de 14 sektör, tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Denizli 64 ülkeye ihracat yapıyor" dedi. Denizli'nin 2021 yılı ihracatının 4 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Muş, "İl genelinde 15 Ar- Ge, 12 tasarım merkezi var. Dolayısıyla Denizli'nin de geçtiğimiz dönemin üzerine çıkacağına düşünüyorum. Türkiye'de imalat sanayi hareketli. Dolayısıyla bunun ekonomik büyümedeki yansımalarını önümüzdeki süreç içinde göreceğiz" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP
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