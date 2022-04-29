Yılın ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Mayıs'tan sonra inmeye başlayacak olan enflasyonla mücadele konusunda ciddi, kararlı adımlar atıldığını söyledi. Kavcıoğlu, "Tüm paydaşlar çok sıkı çalışıyoruz. Ciddi kararlı tedbirler alarak en kısa sürede çözeceğimize inanıyoruz. Halkımız bize güvensin. Kalıcı fiyat istikrarını en kısa sürede sağlayacağız" dedi.

DİJİTAL PARA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

DİJİTAL para çalışmalarının çok ciddi ve hızlı şekilde devam ettiğini dile getiren Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Yılın ikinci yarısı farklı testlerimiz ve çalışmalarımız önemli bir noktaya gelecek" dedi.

'İDDİALARIN CİDDİYE ALINACAK TARAFI YOK'

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "500 TL banknot iddialarının ciddiye alınacak tarafı yok. Böyle bir hazırlığımız yok" diye konuştu. Kavcıoğlu özetle şu mesajları paylaştı:

■ İSTİHDAMDA OECD LİDERİYİZ

Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. İşsizlik rakamları yüzde 13.7'den yüzde 10.7'ye geriledi.Salgın sonrası istihdam artışlarına sanayi sektörü güçlü katkı veriyor. Türkiye salgın sonrasında OECD'de istihdamını en çok artıran ülke oldu. Rusya-Ukrayna çatışması küresel ekonomiyi emtia ve tedarik zinciri kanalları üzerinden etkiledi. Arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmedi. Ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri aşağı yönlü güncellenmekte. Dünyada manşet ve çekirdek enflasyon yüksek seviyelere ulaştı. Enflasyon konusunda kararlılığımız güçlü bir şekilde devam ediyor.

■ SINAVI BAŞARIYLA VERDİK

Bizim öngördüğümüz patika içinde Mayıs ayından sonra enflasyonun aşağı inmeye başlayacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2022 sonunda yüzde 42.8, 2023 sonunda yüzde 12.9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2022 yılı sonunda yüzde 38.7-46.9 aralığında orta noktası yüzde 42.8 gerçekleşecek. Bu yıl ortalama petrol fiyatları 102.2 dolar, 2023 için 93.9 dolar tahmin ediliyor. Türkiye, büyük bir sınavı başarıyla verdi. Enflasyon sıkıntımızı ciddiye alıyoruz. Tüm paydaşlar çok sıkı çalışıyoruz. Vatandaşın alım gücü olumsuz etkilendi. Ciddi kararlı tedbirler alarak en kısa sürede çözeceğimize inanıyoruz. Halkımız bize güvensin kalıcı fiyat istikrarını en kısa sürede sağlayacağız.

■ LİRALAŞMA BAŞARILI

Liralaşma stratejisi çerçevesinde kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonu fiyat istikrarıyla uyumu hale getirilecek. Gözden geçirme süreci devam eden likidite yönetiminin teminat yapısına yönelik atılacak adımlar teknik ekiplerimiz tarafından tamamlandı. Çok yakın bir dönemde Para ve Kur Politikası metnindeki yol haritamız ile uyumlu olarak fonlama yapısında Türk lirası cinsinden kıymetlerin teminat olarak kullanımını ve talebini artırıcı ek adımlarımızı devreye alacağız. Geçen yılsonunda başlattığımız liralaşma, önemli sonuçlar doğurmaya başladı.

■ KUR DENGESİNİ BULACAK

Kur şu an arzu ettiğimiz noktada değil. Kurun nerede duracağını kur da şaşırdı. Kur hep aynı noktada değil. Kuru bir yerde tutmak gibi bir politikamız söz konusu değil, serbest piyasa içinde kur kendini bulmaya çalışıyor, öyle de olacak. Merkez bankası'nın piyasadan ihtiyacı üzerinde para çekiyor iddiası doğru değil. Türkiye'de yanlış bir algılama var. Sadece faiz artırınca para politikası uygulanmış sayılıyor. Biz faiz indirdik. Para politikası uyguladık. Şu an dünyada birkaç ülke dışında enflasyonun üzerinde faiz veren hiçbir ülke yok, biz kendi ülkemizin sorunlarını, ihtiyaçlarını biliyoruz, para politikasını ona göre uyguluyoruz, buna gecikmeli olarak da olsa alışılacak diye düşünüyorum. Falanca faiz artırdı diye bizim artırmamız gerekmiyor.

■ TURİZMDE SIKINTI YOK

Turizmle ilgili beklentiler çok olumlu. Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen talebe ve rezervasyonlarda büyük artış var. Pandemiden dolayı uzun süredir gelemeyen turist kitlesi var. Şu an çok büyük talep var. Turizmde herhangi bir sıkıntı görmüyoruz hatta iyi bir artış bekliyoruz. Bu, bizim cari denge söylemimize de olumlu yansıyacaktır.

HAZAL ATEŞ