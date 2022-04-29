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Haberler Ekonomi Mustafa Palabıyık müzik sektörü değerlendirdi

Mustafa Palabıyık müzik sektörü değerlendirdi

Ünlü iş adamı Mustafa Palabıyık şarkıcı kimliği Mesjopala ile Müzik Sektöründe ses setirdi. Hobi olarak uğraş verdiği bestelerini 2020 yılında Müzik şirketini kurduktan sonra Mesjopala Türk Halk müziği ve Özgün Müzik sevenlerinin bir hayli ilgisini çekti.

29.04.2022, 17:05

Mustafa Palabıyık müzik sektörü değerlendirdi
Ölüyorum Unuttum ve Gel eserleri Müzik Sektöründe bende varım diyen Mesjopala kendine ait tarzı ile yorumlayan Ünlü İş adamı Mustafa Palabıyık şarkıları kısa süre içerisinde milyonlara ulaştı. Yaptığı işler ile çok olumlu geri dönüşler alan Palabıyık ,Sektörde uzun soluklu işler yapmayı ve bu işleri yaparken de gençlerin de önünü açmak istediğini vurguladı.

Kendisinin gençlere çok inandığını ve bir çok proje yaptığını ve gençlerin önünü açabilmek adına çeşitli projeler hazırladığını ifade etti .

Sosyal Sorumluluk projelerinde de sık sık gördüğümüz Mustafa Palabıyık ,Almanya'da çeşitli kuruma ve evlere ziyarette bulunarak ,bir nebze olsun insan hayatlarına dokunmak istediğini söyledi ,Böyle şeylerin duyulmasının insanlarada bir ön ayak olabileceğini ve herkesin bu konuda sağduyulu olması gerektiğini belirtti.

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