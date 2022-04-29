Narlıdere esnafına online ticarette büyük fırsat

KORONA salgını ile iyice yaygınlaşan online ticaretin, küçük esnaf sanatkarların işlerini olumsuz etkilemeye başlaması üzerine kolları sıvayan Narlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası yöneticileri, hayata geçirdikleri proje ile üyelerinin ticari faaliyetlerini dijital ortama taşıdı. Yenikale Bilişim ve İletişim Teknolojileri ile işbirliği altında Narlıdere esnaf sanatkarını kalkındırma projesini gerçekleştiren oda başkanı Metuş Gelve, gelişen çağa ayak uydurmalarının zorunlu olduğuna değindi.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

PROJE hakkında bilgi veren Narlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metuş Gelve, "Değişime ayak uyduramazsak küçülmeye ve yok olmaya mahkum oluruz. Odamız bu noktada üyelerine doğru rehberlik edebilmek, teknolojinin getirdiği imkanlar konusunda esnaf sanatkara yeni olanaklar hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Üyelerimiz her projemizden ücretsiz yararlanabileceklerdir" dedi.

Gelve, bu çerçevede Yenikale Bilişim ve Reklamcılık ile yapmış oldukları protokolle üyelerinin reklam ve tanıtım çalışmaları ile sıkıntılarının YouTube kanalı olan @esnafacanver üzerinden yayınlanmaya başladığını söyledi. Gelve, "Esnaf sanatkarlarımız, kendileri için faydalı bilgileri içeren kanalı takip edebilecek ve abone olabilecekler. Bunun dışında sanal ortamda değişik projeler hazırlıyoruz" diye konuştu.

SANAL PAZARYERİ

ESNAF sanatkarın ürünlerini sergileyebileceği Sanal Pazaryeri Projesi'nde de son aşamaya geldiklerini hatırlatan Gelve, "www. esnafacanver.com adresi üzerinden sadece küçük esnafın ürünlerini sergileyeceği bir pazaryeri projesi de esnafımız için son aşamaya gelmiştir. Pazaryeri sitesi, sadece küçük esnafa yönelik olacak ve esnaf ürünlerini sadece 1 TL komisyon ile, başka hiçbir ödeme yapmadan, piyasadaki e-ticaret sitelerinin gönderim ücretlerinin altında kargo hizmetiyle gönderebilecek" dedi.

KAR AMACI GÜDÜLMÜYOR

PROJENİN çalışmalarında Yaşar Yenikale'nin büyük desteklerini gördüklerini dile getiren Başkan Gelve sözlerini şöyle sürdürdü: "İlerleyen zamanlarda esnaf rehberimiz ile tüm üyelerimizi tek çatı altında toplayarak esnaf sanatkarların ürünleri, eleman ilanları, devlet destekleri detayları gibi konularda bilgilendirmeler de yapacağız. Esnaf Rehberi ve Esnafa Can ver Projesi'nin isim hakkı Yaşar Yenikale'ye aittir. Kar amacı olmadan, üyelerimizden nakdi bir gelir elde etmeden protokolümüz ile Narlıdere esnaf ve sanatkarına hizmet sunulacaktır."

HER ESNAF SAHİPLENMELİ

YOUTUBE sayfalarının esnaf sanatkarların gerçek kanalı olduğunu belirten Yaşar Yenikale ise, "Bu Türkiye'de ilk kez düşünülmüş ve gerçekleştirilmiş bir çalışma. Esnaf sanatkarlar için çok önemli, pek çok ile de örnek olacaktır. Bu bir dayanışma protokolüdür. Ticari kaygılardan uzak, küçük esnafa hizmet odaklı, esnaf sanatkar odası ile işbirliği içinde hazırlanan çalışmalardır. Her esnaf sanatkarımızdan bu çalışmaları sahiplenmesini, yararlanmasını, çevresine de tavsiye etmesini bekliyoruz" dedi.