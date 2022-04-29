Sezonun ilk kirazı Manisa’dan

Manisa'da, 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı. Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte dallardaki kirazlar kırmızıya döndü. Böylelikle ülkede ilk erkenci kirazı üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaşadı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber kiraz bahçelerine giren tarım işçileri, olgunlaşan kirazları topladı. İlk hasat, üreticiler Halil İbrahim Koca ve Metin Koyuncu'nun bahçesinde gerçekleşti. Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık 40 gün boyunca toplanacak kirazlar, başta Rusya olmak üzere Avrupa ve iç pazardaki yerini alacak. İlk hasatta yaklaşık 40 kilogram cristobalina cinsi kiraz toplandı. Kiraz üreticisi Metin Koyuncu bu yıl sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Hem verim hem de kalitemiz çok güzel. Bu sene kirazlarımızın 30 liradan aşağı inmemesi gerekiyor" diye konuştu. Üretici Halil İbrahim Koca da "Kuzey yarımkürenin ilk kirazını hasat ettik. Sezondan umutluyuz" dedi. Manisa'nın kiraz yetiştirme alanı olarak Türkiye'de 2'nci sırada yer aldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk de, "50 bin tonun üzerinde rekolte beklentimiz var" ifadesini kullandı.

ANKARA'YA GÖNDERILDI

SEZONUN ilk kirazı için Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi kiraz pazarında tören düzenlendi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve kiraz üreticileri katıldı. Açık artırmada ilk kiraz, tüccar İbrahim Bodur tarafından kilogramı 700 liradan satın alındı. İlk kirazlar tüketiciyle buluşmak üzere Ankara Hali'ne yollandı.

NERMİN UÇTU