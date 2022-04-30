Alman tatilcilerin bu yaz ilk tercihi Türkiye

ALMAN turizm sektörü temsilcileri, bu yaz Almanların tatil tercihlerinin başında Türkiye'nin yer aldığını bildirdi. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "Türkiye, yıllardır Alman turistler için çok popüler, özellikle yaz aylarında ve sonbaharda." dedi.

Türkiye'nin mükemmel fiyat hizmet ilişkisi nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edildiğini aktaran Fiebig, "Aileler yaz tatili için henüz rezervasyon yapıyor. Rezervasyon sayılarının daha da artacağını ve 2019 yılındakine ulaşacağını varsayıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. FTI Grubu'nun Üst Yöneticisi Ralph Schiller ise "Türkiye, şu anda en çok rezervasyon yapılan seyahat destinasyonlarından biri. Türkiye'nin Ege ve güney kıyısında paket turlar hala Alman tatilcilerin favorileri arasında" diye konuştu.