Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi sürüyor

Altının ons fiyatı dün gün içinde 1872 dolara kadar gerileyerek, 17 Şubat tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşmada daha da agresifleşeceği beklentisinin fiyatlanması ön planda yer alıyor. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Çin'de Kovid-19 ile ilgili haber akışları piyasalar tarafında takip edilmeye devam ediliyor. Ons altın dün en yüksek 1891 dolar seviyesini gördükten sonra hafif geriledi.

912 LİRADAN KAPATTI

Gram altın ise dün iç piyasada güne 893 liradan başladı. Gram altın fiyatı gün içerisinde en yüksek 900,63 lira, en düşük ise 890,05 lira seviyesini gördü. Ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket eden gram altın fiyatı günü 912 liradan tamamladı.

BORSA ENDEKSİ GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 2.430,55 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Borsa İstanbul, hafta sonu ve Ramazan Bayramı tatillerinin ardından 5 Mayıs Perşembe günü tekrar işleme açılacak. Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, açıklanan şirket bilançolarının etkilerinin de takip edildiğini ifade etti. Dün yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bundan sonraki seyrinin de piyasaların yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, haftaya Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını kaydetti.