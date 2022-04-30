Aydın-Denizli Otoyolu asfaltlanıyor

Ege ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak 168 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu'nda asfaltlama çalışmalarına başlandı. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı 1 milyar 137 milyon 629 bin euroluk yatırımın asfaltlanmasına geçilen 86 kilometrelik Aydın etabında AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim ve Metin Yavuz, MKYK Üyesi Seda Sarıbaş ve İl Başkanı Ömer Özmen ile birlikte incelemelerde bulundu. Otoyolun 2023 yılında tamamlanması için tam vardiya çalışılıyor. Milletvekili Savaş, Aydın-Denizli arasının otoyol ile 70 dakikaya ineceğini söyledi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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