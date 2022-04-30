Evde bakım aylığı 3 bin 155 liraya çıkıyor

Hükümet, geliri olmayandan evde bakıma kadar hem ihtiyacı olan hem de yeterli geliri olmayan milyonlarca kişiye destek sağlıyor. Bakıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için hükümetçe verilen evde bakım desteği Temmuz ayında yaklaşık 37 bin 860 liraya (ayda 3155 lira) çıkarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyona karşı vatandaşı koruyacak yeni sosyal politika önlemlerinin de devreye gireceğini duyurdu.

YÜZDE 34 ZAM YOLDA

Bakan Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeleri 1 Mayıs'ta paylaşacağını söyledi. Bilgin, "Bugünkü enflasyon şartlarında diğer emeklilerimizin, işçi emeklilerimizin, kamu çalışanı emeklilerimizin maaşını enflasyon oranı üzerinde arttırdık ama enflasyonun tahribatıyla bugün bunlar yeniden gündemimizdedir. Yeniden bunlarla ilgili çalışmalarımız var" dedi.

Yarın açıklanacak en düşük emekli aylığı 3 bin liranın altında olmayacak. Yaklaşık 550 bin vatandaşa verilen evde bakım desteği için yıl sonuna kadar aktarılan tutar da 13.2 milyar liraya ulaşacak. Ocak ayı memur katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle engelli aylığı 865 liraya, en yüksek de bin 298 liraya, ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım ödemeleri de 2 bin 355 liraya çıkarılmıştı.

Bakımı üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere verilen evde bakım aylığı artışı devlet memurları zammına, gelir kriteri de asgari ücrete endeksli bulunuyor. Bakıma ihtiyacı olan hastaların, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için verilen evde bakım desteği bugün itibariyle yıllık 28 bin 248 lirayı buluyor. Memura toplu sözleşme artışı, enflasyon farkıyla yüzde 34 zam öngörülürken evde bakım aylığının bu oranda artması bekleniyor. Buna göre evde bakım aylığı aylık 3155 liraya, yılda da 37 bin 860 liraya çıkacak.

HANE GELİRİNE GÖRE

Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Evde bakım aylığı için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu koşulu bulunuyor. Sağlık raporunda mutlaka "ağır engelli" ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara evde bakım maaşı ödenmiyor.

NEREYE BASVURMALI

KOŞULLARI taşıyanlar sosyal hizmetler müdürlüklerine gerekli evraklarla başvuruda bulunabiliyor. Kurum, beyan edilen evraklar üzerinde gerekli incelemeyi yapıyor. Rapor uygunsa, gelir kriteri de tutuyorsa hane ziyaret ediliyor. Hanenin durumu yerinde tespit edildikten sonra heyet nihai kararını veriyor. Koşullar uygunsa süreç 2 ayda sonuçlandırılıyor.