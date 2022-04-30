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Haberler Ekonomi Son dakika: İhracatta Cumhuriyet rekoru

Son dakika: İhracatta Cumhuriyet rekoru

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat." ifadelerini kullandı.

30.04.2022, 11:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022, 11:30

Son dakika: İhracatta Cumhuriyet rekoru

Bakan Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İhracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurgulayan Muş, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir." değerlendirmesinde bulundu.

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