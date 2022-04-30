Son dakika: İhracatta Cumhuriyet rekoru

Bakan Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 30, 2022
Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı.
Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat.
İhracatta artık farklı bir kulvardayız.
İhracat;
✔ Üretim
✔ Yatırım
✔ İstihdam demektir.
İhracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurgulayan Muş, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir." değerlendirmesinde bulundu.