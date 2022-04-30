Turizm geliri yılın ilk 3 ayında yüzde 122,4 arttı

TÜRKIYE İstatistik Kurumu verilerine göre turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina harcamaları hariç) yüzde 76,5'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Harcamaların 4 milyar 852 milyon 137 bin dolarını kişisel, 602 milyon 350 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde gecelik ortalama harcama 68 dolar oldu. Yabancılar Türkiye'yi en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti.

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