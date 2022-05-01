Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 1 Mayıs ve asgari ücret açıklaması!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken 1 Mayıs ve asgari ücret açıklaması geldi. Bütün işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Başkan Erdoğan, işçileri enflasyon karşısında ezdirmeme konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 1 MAYIS VE ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. İşçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdiklerini belirten Erdoğan, "İşçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık" dedi.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'nin kalkınmasına büyümesine emek veren ve alın teriyle katkıda bulunan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.

"İŞÇİ HAKKININ KORUNMASINA HER ZAMAN ÖNCELİK VERDİK"



Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik; bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik.

Kalkınmayı toplumun tüm unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk.

Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde de çalışma hayatının kesintiye uğramaması için işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum.