Bir günde 2 milyar dolarlık ihracat yapıldı

TÜRKİYE, önceki gün 2 milyar dolara yakın ihracat yaparak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Muş, ihracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurguladı. Muş, "İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir" değerlendirmesinde bulundu. HAZAL ATEŞ

DİĞER