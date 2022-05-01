Esnafa indirimli sağlık hizmeti

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile Dünyagöz Hastanesi arasında yapılan protokol ile, İzmirli esnaf sanatkarlara indirimli göz sağlığı hizmeti verilecek. Protokolden, odalara kayıtlı esnaf sanatkarlar ile birinci derecede yakınları yararlanabilecek. Ayrıca İESOB ve Birliğe bağlı odaların personeli ile birinci derecede yakınları da indirimli göz sağlığı hizmeti alabilecekler.

ODA BELGESİYLE

İESOB ile Dünyagöz Hastanesi arasında imzalanan protokol bir yıl süreli olacak. İzmirli esnaf sanatkarlar, oda belgelerini ibraz ederek, Dünyagöz'ün Türkiye'deki tüm hastanelerinde göz muayenelerini yaptırabilecekler. Güç günler yaşayan esnaf sanatkarların pandemi sürecinden de ağır yara aldığını hatırlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Salgından ve tedbirlerden olumsuz yönde en fazla etkilenen kesimlerin başında esnaf sanatkarlarımız geliyor. Salgın bitse bile üyelerimizin eski iş potansiyelini yakalamaları zaman alacaktır. Son ekonomik çalkalanmalar sermaye yapısı zayıf olan küçük işletmeleri daha da sıkıntıya sokmuştur" diye konuştu.

PROTOKOL ÖNEMLİ

İESOB Başkanı Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylesine zor günler geçiren esnaf sanatkarlarımıza pozitif ayırımcılık yapılması, destek ve teşviklerin sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan Dünyagöz Hastanesi ile gerçekleştirilen protokole önem veriyoruz. Sağlık her şeyin başı. Esnaf sanatkarların kaliteli ve uygun sağlık hizmeti alabilmesi için böyle bir çalışmayı hayata geçiriyoruz."

21 MERKEZDE ÖZEL İNDİRİM

DÜNYAGÖZ Hastaneler Grubu'nun Türkiye'deki 21 şubesinde esnaf sanatkarlara, teşkilat çalışanlarına ve yakınlarına, muayene, tetkik, genel ve özellikli ameliyatlarda anlaşma gereği özel indirimler uygulanacak.