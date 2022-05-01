İndirim tuzağıyla ürün satışı uyarısı

Marketlerin ve kişisel bakım, temizlik ürünleri satan zincir mağazaların son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerle ilgili satış oyunları dikkat çekiyor. Son kullanma tarihi çok yakın olan ürünleri 20 ya da 30 liralık alışveriş karşılığında indirimli fiyatla satan firmaların tüketicilerin sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

BİZİ KANDIRIYORLAR

İsminin saklı tutulmasını isteyen zincir market yöneticisi M.K, "Bir çok vatandaş alışveriş yaparken aldığı ürünlerin son kullanma tarihine bakmıyor. Ucuz diye üçer beşer alıyor, o yüzden büyük indirim kampanyalarına dikkat" dedi.

Tüketici Konfedarasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri alırken vatandaşların indirim tuzağına düşmemesi gerektiğini kaydetti. İzmir'de bir mağazada yöneticilik yapan M.K, "Kilogram fiyatına ve son kullanma tarihine bakmadan asla alışveriş yapmayın. Şikayetler incelendiğinde indirimlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. İndirimli ürünlerin birçoğu son kullanma tarihine çok yaklaşmış olanlar.

Pek çok kişi alışveriş yaparken aldığı ürünün son kullanma tarihine bakmıyor. Ette son kullanma tarihi bilgileri yer almıyor. Ancak tavuk etini büyük oranda kontrol etmek mümkün. Bu ürünleri alanlar bırakın kar etmeyi iki kat daha fazla zarar ediyorlar. Çünkü günü geçince hepsini çöpe atıyorlar" ifadelerini kullandı. İzmir'de yerel marketten aldığı ürünü çöpe attığını belirten Mustafa Doğru, "Süt, kahve ya da çikolata gibi bazı ürünlerin ihtiyaçtan fazlasını alıyoruz. Geri götürdüğümüzde farkında olmadıklarını söylüyorlar" dedi. Harun Duru da tavuk ürünlerinin son kullanma tarihine 5 gün kala satışa sunulduğunu belirtti.

'SATICI BILGILENDIRMELI'

TÜKETİCİ Konfedarasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri alırken indirim tuzağına asla düşülmemeli, vatandaşlar satıcılar tarafından bilgilendirilmeli" uyarısında bulundu. Ağaoğlu, "Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin mutlaka, ayrı bir etiket ve ayrı bir reyonda satılması gerekiyor. Market vatandaşı satış sırasında uyarmadıysa ürünü tüketici kanununa göre geri almak ve parasını iade etmek zorunda. İndirim tuzağıyla satılan son kullanma tarihi yaklaşan ürünler ihtiyaç duyulduğu kadar alınmalı" dedi.

FATİH ŞENDİL