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Haberler Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu

01.05.2022, 09:36

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şarttlara göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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